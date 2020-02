Fietsers krijgen in Breda ook op Haagdijk voorrang

BREDA - De Haagdijk in Breda wordt dit jaar omgevormd tot fietsstraat, waar auto’s wel nog kunnen komen maar fietsers voorrang hebben. “Mogelijk gebeurt dat komende zomer en anders zeker in het najaar”, aldus Gaston Creemers van de ondernemersvereniging in de straat.

Het aantal fietsstraten neemt daarmee snel toe in de stad. Er zijn al dergelijke trajecten in de Boschstraat, bij de Nassau- en Mauritssingel en in de Heusdenhoutstestraat. Verder heeft de gemeente bekendgemaakt dat ook de Adriaan van Bergenstraat, de Nieuwe Dieststraat en een deel van de Nijverheidssingel zo’n inrichting krijgen.

De Boschstraat was in 2016 de eerste fietsstraat in Breda. Er zijn fietslogo’s op het wegdek gemaakt, er is een nieuwe belijning gekomen en borden langs de weg geven aan dat de fietser het voor het zeggen heeft. Auto’s kunnen nog wel gebruik maken van de (eenrichting)straat maar moeten zich aanpassen.

Aanpassen

De Boschstraat is enigszins vergelijkbaar met de Haagdijk. Het is ook een oudere toegangsweg naar het centrum met veel winkels en horeca. In de Boschstraat heeft het enige tijd geduurd voordat auto’s zich aanpasten (en nog steeds rijdt menig automobilist daar te hard).

“De Boschstraat was een pilot. De dingen die daar geleerd zijn, kunnen we hier gelijk toepassen. Bovendien is de Haagdijk smaller, waardoor automobilisten de fietsers wel voor moeten laten gaan”, aldus Creemers.

Sluipverkeer

De ondernemersvoorzitter hoopt dat er meerdere doelen bereikt worden met de fietsstraat: “De straat wordt er veiliger door, het stimuleert mensen om op de fiets naar de stad te gaan en het sluipverkeer door de straat wordt ontmoedigd.” Met name dat laatste is Creemers een doorn in het oog. “Omdat het een smalle straat is, heb je dus gasten die het lekker vinden er hard door heen te rijden omdat het geluid zo goed blijft hangen.”

Pleintjes

Wanneer de Haagdijk een fietsersdomein wordt, is nog niet exact bekend. Er zijn nog enkele andere plannen voor herinrichting van de straat, zoals het aanbrengen van nieuwe straatverlichting en extra planten en bomen. Ook is er een idee om de straat autoluwer te maken door de kruisingen met de kleine zijstraatjes als ronde ‘pleintjes’ in te richten.