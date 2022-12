Fietsers krijgen geen voorrang meer op de Bredaseweg in Terheijden, maar kunnen wel veiliger oversteken

TERHEIJDEN - Mede door fietsers niet langer voorrang te geven, moet de oversteekplaats aan de Bredaseweg in Terheijden een stuk veiliger worden. Verder komt de oversteek haaks op de weg te liggen (in plaats van diagonaal) en komt er een rustpunt tussen de rijbanen.

Sinds de aanleg in 2015 krijgt de gemeente Drimmelen regelmatig meldingen over riskante situaties op de oversteekplaats. Automobilisten hebben vaak niet in de gaten dat fietsers voorrang hebben, hoewel er lampjes, borden, markeringen en drempels zijn aangebracht.

Naar aanleiding van enkele (bijna)incidenten en meldingen van bezorgde bewoners en weggebruikers won de gemeente advies in bij onder andere de Fietsersbond en de politie. Op basis daarvan is een plan gemaakt om de oversteek veiliger te maken. De suggestie van de Fietsersbond om ter plekke verkeerslichten te plaatsen, is niet overgenomen door de gemeente. In plaats daarvan is gekozen om de voorrangssituatie te wijzigen.

Nog dit jaar actie

De gemeenteraad van Drimmelen heeft vorige maand het besluit genomen om geld vrij te maken voor de maatregelen. De aannemer heeft direct daarna de opdracht gekregen om nog dit jaar de oversteekplaats aan te pakken.

Dinsdag starten de werkzaamheden, die tot de kerst zullen duren. Tijdens het werk is de Bredaseweg in beide richtingen afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de N285. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De bus die normaliter door Terheijden heenrijdt, gaat tijdelijk de Zeggelaan in tot bij de bushalte bij de rotonde bij de Ruitersvaartseweg en keert daar weer om zo naar de N285 richting Made of richting Breda te rijden.