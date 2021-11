Fietser zwaargewond bij botsing in Breda, traumahelikopter geland

Bredase horecaon­der­ne­mer Farid Bicane vindt compensa­tie­re­ge­ling oneerlijk en wil meer actie

BREDA - De Bredase horecaondernemer Farid Bicane is diep teleurgesteld dat de horeca om 17.00 uur dicht moet. ,,De horeca in Nederland moet protesteren. De compensatie en het verhaal kloppen niet. Rutte en De Jonge zijn brandweermannen die als de school in brand staat, bij het naastgelegen café gaan blussen.”

27 november