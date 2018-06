Fietser zwaargewond bij aanrijding Breda, heeft meerdere verwondingen aan het hoofd

Al 35 tips over bommeld­ster station Breda en Dancetour: 'goede hoop dat we haar vinden'

19:00 BREDA – Het aantal tips dat bij de politie is binnengekomen over de anonieme bommeldingen door een jonge vrouw in Breda is inmiddels opgelopen tot ruim 35. “Een aantal wijst naar dezelfde persoon, dus we hebben goede hoop dat we dit op kunnen lossen”, zegt politiewoordvoerder Eric Passchier.