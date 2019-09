Fietser treft beschadigde auto aan in sloot Alphen, bestuurder zit bekneld in voertuig

De brandweer kwam ter plaatse en kon het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijden. Omdat niet duidelijk was of de bestuurder alleen in het voertuig zat toen het ongeluk gebeurde, werd er door hulpverleners in de omgeving gezocht naar mogelijk andere slachtoffers. Hierbij werd ook het drone-team van de brandweer opgeroepen. Of er nog meerdere personen zijn gevonden, is niet bekend.