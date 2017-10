Fietser overleden na aanrijding met auto in Rijsbergen

Slachtoffer Habib A. overleeft executie op straat: 'De dader begon meteen te schieten'

6:14 BREDA - Ongelooflijk veel geluk. Engeltjes op de schouder. Dat moet slachtoffer Habib A. (32) van de mislukte moordaanslag in Breda naar eigen zeggen hebben gehad. Zijn advocaat Menno Buntsma bezocht hem woensdagavond na een geslaagde operatie waarbij onder meer een gat in de darmen moest worden gedicht. ,,Verder waren er geen organen of andere vitale delen geraakt.''