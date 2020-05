Fietser naar het ziekenhuis na ongeval met auto in Breda

Zwembad Sonsbeeck in Breda weer bezwembaar

8:44 BREDA - Er mag weer gezwommen worden in het Bredase zwembad Sonsbeeck. Al is voorlopig het recreatiebad nog dicht en zullen ook de meest kwetsbare doelgroepen (bejaarden, gehandicapten) nog even geduld moeten hebben. Maar voor de aquajoggers, de baantjeszwemmers en de zwemlesleerlingen kunnen eindelijk weer het water in. Mét de nodige aanpassingen uiteraard.