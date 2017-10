Fietser moet na aanrijding in Breda naar het ziekenhuis

UPDATE Politie: aanwezigheid verwarde man in Bredase woontoren een toevalligheid

13:13 BREDA - Er is voorlopig geen duidelijke reden waarom de 27-jarige man uit Gouda zich zaterdagavond bevond in een woontoren in Breda. De arrestatie van de man was spectaculair. Agenten hingen tegen de muur van het complex en gebruikten een flashbang-handgranaat.