Fietser met strafblad van 27 kantjes loopt gewoon weg na zwaar ongeluk: ‘Asociaal’

Moslimfami­lies hechten er vaker aan hun dierbaren in ‘thuisstad’ Breda te begraven

10:00 BREDA - Steeds meer islamitische families in Breda spreken volgens D66-raadslid Faissal Boulakjar de wens uit begraven te kunnen worden in ‘hun’ stad. Dat betekent dat de enige islamitische begraafplaats, op Zuylen aan de Haagweg, uitgebreid moet worden. ,,En er is nog een upgrade nodig.”