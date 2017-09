Fietser met hockeystick en mes laat spoor van vernielingen na in Breda

'Birraz' begint nerveus aan zijn tijd bij NAC

8:31 Achteraf, zo zegt Stijn Vreven, is de stap te groot geweest voor Andries Noppert. Hij gebruikt het woord 'immens' om aan te geven hoe groot die stap precies was. Eigenlijk is Noppert te vroeg in het diepe gegooid. Met de wetenschap van nu was dat geen verstandig besluit. Daarom herroept Vreven zijn eerder genomen beslissing en moet de Fries na een maand zijn plaats weer afstaan. Op de vraag of hij de doelman tegen zichzelf in bescherming neemt, antwoordt Vreven zondagmiddag met een volmondig 'ja'.