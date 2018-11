Fietser komt ongelukkig ten val in Breda, naar het ziekenhuis

VIDEO A58 bij Et­ten-Leur tot zeker 21.00 uur groten­deels dicht: weg in beide richtingen afgesloten na ongeluk met vrachtwa­gen

17:12 ETTEN-LEUR - Op de A58 bij Etten-Leur is vrijdagmiddag een vrachtwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. Verkeer kan er alleen langs over de vluchtstrook. Een situatie die volgens Rijkswaterstaat tot zeker 21.00 uur in de avond duurt.