Fietser hard geraakt door auto op kruising in Breda, raakt gewond aan onderrug

Groen licht voor 78 koopwonin­gen in de Heuvel

16:15 BREDA - Het plan om 78 koophuizen te bouwen in de wijk Heuvel in Breda, kan doorgaan. Het bestemmingsplan dat het college van B&W heeft opgesteld, heeft niet tot bezwaren van omwonenden of andere belanghebbenden geleid. Het plan kan nu door de gemeenteraad worden vastgesteld.