Fietser gewond naar ziekenhuis door aanrijding op kruising in Breda

Vrije schoolkeu­ze in Breda ter discussie; tegen ‘witte vlucht’

9:22 BREDA - Wethouder Miriam Haagh (PvdA) gaat met het onderwijsveld in Breda in gesprek over de vrije schoolkeuze. Gekeken wordt naar het Nijmeegse model dat ouders dwingt zoveel mogelijk in de eigen buurt een school te kiezen. Ook in de strijd tegen een ‘witte vlucht’ van leerlingen.