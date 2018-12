Fietser gewond na aanrijding in Breda

VIDEO Wernhoutse Ingrid waarschijn­lijk doodgesto­ken

16:45 BREDA – De 46-jarige Ingrid van Elsacker uit Wernhout is op 25 maart waarschijnlijk doodgestoken. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda. Lange tijd was onduidelijk waardoor de vrouw om het leven kwam in de bungalow aan de Julianalaan.