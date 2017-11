Fietser gewond bij weer een aanrijding op Prinsenkade in Breda

'Uitverkocht' NAC gaat tegen landelijke trend in

6:31 Grote kans dat zondag opnieuw het bordje uitverkocht voor de deur hangt. Ook als, met alle respect, het bescheiden Excelsior de tegenstander is en de resultaten tegenvallen, laten de supporters NAC nimmer in de steek. In tegenstelling tot de landelijke trend dat meer dan de helft van de eredivisieclubs met dalende toeschouwersaantallen kampt, is NAC populairder dan ooit tevoren.