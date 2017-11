Fietser gewond bij weer aanrijding op Prinsenkade in Breda

Welke student wil gratis wonen als huismeester, met statushouders?

3:53 BREDA - Welke student wil gratis wonen, maar dan wel een oogje in het zeil houden in een opvanghuis voor statushouders? Het bureau Radar Advies uit Amsterdam zoekt twee studenten die de functie van huismeester kunnen en willen vervullen in het Koetshuis in Breda waar 46 statushouders komen te wonen.