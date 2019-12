Fietser gewond bij aanrijding op Tramsingel in Breda

Man (27) mishandelt drie vrouwen in Breda

13:52 BREDA - Een 27-jarige man uit Breda is woensdagavond opgepakt omdat hij uit het niets drie vrouwen had mishandeld. De drie vrouwen deden woensdagmiddag allemaal een onafhankelijke melding van mishandelingen in de omgeving van de Baliëndijk.