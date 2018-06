Fietser gewond bij aanrijding in Zundert met brommobiel

video Rollerdis­co op dak van parkeerga­ra­ge Concordia in Breda

14:15 BREDA - Muziek en feestgedruis op het dak van parkeergarage Concordiastraat in Breda. Het is de derde editie van rooftop-festival Pannen op het Dak: tien dagen lang eten, drinken en uiteenlopende activiteiten. Zaterdagavond mochten liefhebbers tijdens de rollerdisco rondjes rijden over de lege parkeervakken.