Fietser gewond bij aanrijding door auto in Breda

België gooit grenzen niet meer op slot bij eventuele nieuwe corona-uit­braak

15:49 BAARLE-NASSAU - Bij een volgende corona-uitbraak zal de Belgische regering de grenzen niet meer op slot gooien zoals afgelopen maanden is gebeurd. Ook wordt het overleg tussen Nederlandse en Belgische overheden geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat de verschillen in aanpak van het coronavirus tot minder nadelige gevolgen voor mensen in de grensstreek leiden.