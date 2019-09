Fietser ernstig gewond na ongeval in Ulvenhout

VIDEO Veilig­heids­re­gio waarschuwt voor stankover­last in omliggende gemeenten na industrie­brand in Tilburg

12:02 TILBURG - Inwoners van gemeenten rondom Tilburg kunnen vrijdag last hebben van stank na de brand op het industrieterrein Kraaiven in Tilburg. Volgens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, is het gebied waar de rook overlast veroorzaakt behoorlijk groot.