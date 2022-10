Fietser ernstig gewond door aanrijding met taxibusje in Breda

Illegale arbeid in Terheijden en Breda: ‘Boetes voor werkgever’

BREDA/TERHEIJDEN - Drie mensen die in Nederland werken zonder vergunning. Dat is illegaal, zo constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie vorige week in Terheijden en Breda. Het betrof werknemers uit Macedonië en Georgië.

