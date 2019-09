Fietser ernstig gewond bij botsing met vrachtwagen in Ulicoten op plek waar fietspad overgaat in rijbaan

Uur U nadert voor Innovatief Hoge Vucht

18:00 BREDA - De vraag of het initiatief Innovatief Hoge Vucht in Breda-Noord van start kan, wordt donderdagavond 11 september beslissend beantwoord in de gemeenteraad van Breda. Daar wordt gepraat over de vraag of het sociale project een startkrediet krijgt van 60.000 euro.