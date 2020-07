Fietser ernstig gewond bij aanrijding in Terheijden

Muzieklera­res mag na ziekte niet meer terugkeren op Stedelijk Gymnasium

14:30 BREDA - Een voormalige muzieklerares van het Stedelijk Gymnasium in Breda heeft het kort geding dat ze per 1 augustus mag terugkeren in een andere functie verloren. De rechter vindt dat onderwijsorganisatie Curio, waaronder het gymnasium valt, voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er vanwege een reorganisatie geen andere functie voor haar beschikbaar is.