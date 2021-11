Fietser deels verlamd na ongeluk: OM eist 6 maanden tegen automobilist die door rood reed

Expositie over depressivi­teit om jongeren te helpen: ‘Op sommige scholen heeft niemand er zogenaamd last van’

BREDA - Open zijn over depressiviteit is belangrijk, maar het vergt enige moed om je verhaal als onderdeel van de foto-expositie Open over Depressiviteit in je eigen stad te vertellen. Bredanaar Jesse Vos (24) doet het met trots.

10:29