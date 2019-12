Fietser belandt op voorruit van auto bij oversteken kruising in Breda, moet met spoed naar ziekenhuis

VIDEO Bewoonster ademt veel rook in bij brand in droger in Breda en moet naar het ziekenhuis

18:04 BREDA - Door een brand in een droger is de brandweer maandagmiddag met meerdere wagens uitgerukt naar een woning aan de Achterom in Breda. De bewoonster kreeg veel rook binnen en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.