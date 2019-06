Fietser belandt bij aanrijding op voorruit van auto in Breda en raakt gewond

VIDEO Van dakloos naar wereldkam­pi­oen MMA: het verhaal van Bredanaar Pieter Buist

20:22 In het verleden was MMA-vechter Pieter Buist uit Breda dakloos en verdiende hij bij als vuilnisman. Tegenwoordig is hij een succesvol vechtsporter. Dit is het levensverhaal met ups en downs van Pieter Buist.