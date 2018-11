Fietser aangereden in Breda, slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

‘Als er zo'n kwetsbaar kindje in je armen wordt geduwd, kun je niet weigeren’

9:31 KLEIN-ZUNDERT/ MALAWI - Nicole van Elteren was 26 jaar, toen haar leven voorgoed kantelde. Daar stond ze. In Malawi. De kleine Maria, vier maanden oud, in haar armen. ,,De oma van Maria keek me aan, vroeg toen of ik het kindje wilde adopteren. Ik aarzelde. Had eigenlijk plannen terug te gaan naar Nederland. Maar ik was gehecht geraakt aan Maria. Wilde er voor haar zijn. Ik vond het eng, maar heb het toch gedaan.”