Fietser aangereden door auto in Breda

Bredase Satudarah-advocaat stort zich op gevluchte Instagram-crimineel

16:25 ROSMALEN - Satudarah-advocaat Erik Thomas is de nieuwe vertegenwoordiger van Shahin Gheiybe, de Rosmalenaar die naar Iran is gevlucht na een dubbele moordpoging in Den Bosch. Zijn vorige advocate Sonya Taheri, die media geld vroeg om een exclusief interview met Gheiybe, staat hem om nog onduidelijke redenen niet meer bij.