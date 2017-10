Fietser (80) overleden na aanrijding met auto in Rijsbergen

Breda: 300 tot 350 woningen omgeving Fran­kent­ha­ler­straat

5 oktober BREDA - Woningstichting WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling bereiden een omvangrijk bouwplan voor in de omgeving van de Frankenthalerstraat, in het noorden van de stad. Het gaat om 300 tot 350 woningen, waarvan honderd in de sociale huur.