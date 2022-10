Fietser (23) overleden na aanrijding met taxibusje in Breda

met videoBREDA - De fietser die zondagochtend vroeg in Breda zwaargewond raakte door een aanrijding met een taxibusje is later op de dag overleden in het ziekenhuis. Dat heeft de politie bevestigd. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Breda.