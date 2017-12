Fietsende vrouw komt ten val op Concordialaan Breda

Beschuldiging afgezwakt na dood baby Breda, geen moord maar doodslag of fatale mishandeling

6:52 BREDA - De beschuldiging tegen de Bredase vader die dinsdag werd aangehouden voor de dood van zijn zoontje van zeven maanden is iets afgezwakt. De 24-jarige verdachte werd gearresteerd vanwege moord of doodslag, maar de officier van justitie wil dat zijn voorarrest vrijdag wordt verlengd op verdenking van doodslag of mishandeling met de dood als gevolg, zei een OM-woordvoerster donderdag.