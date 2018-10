Fietsen in de Himalaya: 'Op je eigen fietsje, een stip in de wereld'

Wereldfietsers Annemiek Balk en Evert Nijhof uit Breda bedwongen de hoogste passen in Ladakh, een fascinerend gebied in de Indiase Himalaya dat tot voor kort gesloten was voor buitenlanders.

Ergens in het gesprek brengt Annemiek Balk (51) het mooi onder woorden. ,,Daar rij je dan, op je eigen fietsje, een stip in de wereld."

Het gaat over de meest onherbergzame landschappen ter wereld. Ver boven de boomgrens. In de ijle lucht. Met soms wat Tibetaanse gebedsvlaggen bij een desolaat heiligdom, felle kleuren tegen het onaardse blauw van de hemel. Hoe nietig ze zich soms voelden, in dat grootse landschap. Maar ook trots en gelukkig, om het lichaam dat in staat bleek om al die inspanningen te leveren. Annemiek: ,,Je fietst over de hoogst berijdbare passen ter wereld.''

Niet duwen

Evert Nijhof (51) merkte dat de reis veel van zijn lijf vroeg. Hij verloor 4 kilo aan gewicht. ,,Later in de reis kreeg ik mijn hartslag voor geen meter meer omhoog.''

De passen heten Wari La, Khardong La en Chang La, deels asfalt maar in de laatste kilometers naar de top steevast onverhard. Even stoer doen op een steil stuk is er in Ladakh niet bij. ,,Je moet vooral niet willen duwen.''

Last van hoogteziekte hadden Annemiek en Evert niet. Andere deelnemers klaagden wel over hoofdpijn, misselijkheid of diarree, als gevolg van de ijle lucht. ,,Misschien went je lichaam er op den duur aan."

Volledig scherm Wereldfietsers Annemiek Balk en Evert Nijhof uit Breda bedwongen de hoogste passen in Ladakh © Evert Nijhof

Het Bredase stel wandelt en fietst al ruim twintig jaar, op de meest exotische plekken ter wereld. Het begon voor hen met een trekking rond de Annapurna in Nepal. Later wandelden en klommen ze ook in Tibet, met hoogtes tot liefst 7.000 meter.

Tibetaanse cultuur

De fiets bracht hen overal, van de Karakoram Highway en de Boliviaanse Andes tot de zandwoestijnen van Namibië. De reis naar Ladakh stond voor het eerst op het programma bij Tropical Cyclist, een in avontuurlijke fietsreizen gespecialiseerd bureau. De elf deelnemers legden in twee weken zowat 800 kilometer af. Meer nog dan de extreme hoogten waren het de Tibetaanse cultuur en het fascinerende landschap die de Bredanaars trokken. Evert is in het dagelijks leven octrooionderzoeker bij ASML in Veldhoven, Annemiek programmamanager binnenstad bij de gemeente.

De reis voerde deels over de oude Zijderoute, tot in het aan de Pakistaanse grens gelegen dorp Turtuk. ,,Alsof je naar het eind van de wereld fietst. Alles hield daar op."

Toertocht