Fietsen en kunst tijdens Open Atelier Rijsbergen

Fietstocht

Omdat de verschillende locaties op afstand van elkaar liggen, is aan Open Atelier Rijsbergen een fietstocht gekoppeld. Startpunt ligt bij het Koutershof. Flyers met de route liggen niet alleen daar klaar, maar ook bij alle deelnemers, lokale ondernemers, bij Het Kaffee en bij de VVV in Zundert. Ook via Facebook is de route op te zoeken.

De tocht leidt van het Koutershof, waar al meteen kunst is te zien via de verschillende locaties, deels in het buitengebied, terug naar het dorp. Negen deuren staan open. En achter alle negen is een keur aan werken te zien. Schilderkunst, beeldhouwwerken, fotografie, keramiek. Alles is er en overal staan de makers zelf klaar om tekst en uitleg te geven.