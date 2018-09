Fietsbond: Breda goed op weg, maar nog lang geen fietshoofdstad

Hoewel de resultaten van de enquête pas later bekend worden gemaakt heeft bestuurslid Otto Knitel al wel een paar tendensen waargenomen. Zo waren veel deelnemers onder de indruk van het groen in de Haagse Beemden, maar verdwaalden ze er ook in. "Wij als Fietsbond vinden dat ook, het is moeilijk om daar je weg te vinden. Een duidelijk routesysteem zou helpen." Ook blijkt uit de eerste bevindingen dat de wegversmalling bij het Dr. Struyckenplein nog niet het gewenste effect heeft gebracht. Auto's blijven daar te hard rijden waardoor buurtbewoners zich onveilig blijven voelen. Verder zorgt sluipverkeer richting Ulvenhout en de IJpelaar nog steeds voor veel drukte op de Ginnekenmarkt. Al weet het Knitel uit ervaring dat er weinig draagvlak is om dit gebied minder toegankelijk te maken voor auto's. "Maar duidelijke voorrangsborden zouden wel op zijn plek zijn."

Feedback

Fietsperikelen of niet, het eerste wat opvalt tijdens het rijden van de tocht is hoe prachtig Breda eigenlijk is. De route leidt via kronkelende weggetjes in de historische dorpskernen richting de nieuwe singel en verder via de rechte lanen langs het Liesbos naar de stadse natuur van de Haagse Beemden. De vragen die de deelnemers onderweg krijgen zijn duidelijk bedoeld als feedback op het beleid van de Fietsbond. Zo wordt er onder andere geïnformeerd of de club zich wel of niet moet blijven inzetten voor een flauwe fietshelling onder het station. Vlakbij de A16 in Prinsenbeek bekijkt de gepensioneerde kapitein Jan ter Haar op de kaart of hij nog goed rijdt.

Traag

Hoewel hij zelf uit Oosterhout komt is Ter Haar regelmatig met de fiets in de stad te vinden. "Breda doet het redelijk goed, maar er zijn altijd zaken die beter kunnen. De gemeentes zelf zijn vaak traag." Zo herinnert de oud-kapitein zich de aanleg van een fietspad in zijn eigen dorp waar 6 jaar bakkeleien aan vooraf ging. "Een ambtenaar zei toen tegen mij: nog best snel geregeld toch!" Over toekomstige investeringen in betere fietsvoorzieningen is Ter Haar pessimistisch. De man verwacht dat hogere zorgkosten en scherpere klimaatdoelstelling het leeuwendeel van de gemeentelijke inkomsten zullen opeten.

Aantrekkelijk

Eenzelfde geluid is ook te horen bij D66-raadslid Patrick Smans. "Er zijn momenteel sowieso weinig middelen beschikbaar voor extra investeringen, maar niet alle maatregelen hoeven heel veel geld te kosten." Wel merkt hij op dat mensen niet zo snel buiten het centrum zullen parkeren als daar geen goede alternatieven tegenover staan. Vooral het gebied rondom de singels zouden wat Smans betreft hierop moeten worden ingericht. "Je wilt de stad voor fietsers het liefst zo aantrekkelijk mogelijk maken toch?" Aangekomen bij de finish aan de Texas Hoeve staat er appeltaart en koffie klaar voor de deelnemers.

Fietsvriendelijkheid