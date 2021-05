Fiets of loop langs de band tussen Breda en Nassau

BREDA - Voor corona toesloeg had het een vast plekje op de Bredase evenementenkalender: de Nassaudag. Veel activiteiten verspreid over het grondgebied, met de focus op het binnenplein van het Kasteel.

De Nassaudag ging dit weekend voor de tweede keer niet door, maar de organisatie kwam met een alternatief. Of eigenlijk zeven alternatieven, in de vorm van wandel- en fietsroutes.

Breda heeft al eeuwenlang een bijzondere band met het huis Oranje-Nassau. De Bredase Johanna van Polanen trouwde in 1403 (ze was pas 11) met de Duitse graaf Engelbrecht van Nassau. Daarmee kregen de Nassaus de macht over Brabant. Breda was de machtsbasis en de thuisstad van Engelbrecht II en later Willem van Oranje, die we nu nog steeds Vader des Vaderlands noemen.

In Breda is er nog veel dat aan die tijden herinnert, denk aan het Kasteel, de Grote Kerk, Bouvigne, het Begijnhof, het Mastbos en park Valkenberg.

Terrasjes en cafés

Op bredanassaustad.nl staan vier wandelroutes en drie fietsroutes, allemaal gratis. Alle routes bij elkaar geven het totaalbeeld, maar dan heb je wel 150 kilometer in je kuiten. De langste wandelroute, de Grote Nassauloop, is bijna 19 kilometer. Dan is de Monumentenwandeling een stuk bescheidener. Die voert je langs de belangrijkste monumenten in het stadshart, en langs tal van terrasjes en cafés.

De wandeling Nassau Buitenplaats voert langs Wolfslaar, Ulvenhout, Bouvigne, het Markdal en het Ginneken. Onderweg lees je over alle aan Nassau gelinkte wetenswaardigheden, zoals het slotje Grimhuizen en molen De Korenbloem in Ulvenhout. Die is ruim 600 jaar oud, en de molenaar pachtte de molen van de Heren van Breda, oftewel de Nassaus.

Stevige stappers pakken de Grote Nassauloop, 18,7 kilometer, met start en einde bij het station. De belangrijkste monumenten in het centrum staan op deze route, waarna het Zaartbos wordt aangedaan. In het bos Trippelenberg bezoek je de Prinsenhoeve, waar ooit het kasteel van Uten Houte stond. De hoeve was in bezit van de Prinsen van Oranje. De wandeling gaat verder door het Mastbos, en via Bouvigne weer richting stadshart. Met daar onder andere het Begijnhof op de route.

De drie aantrekkelijke fietsroutes gaan van 26 tot 56 kilometer. Historie in ‘t Groen (26 km) voert langs Anneville en molen De Korenbloem in Ulvenhout, het Markdal, Bouvigne en door het Mastbos, om te eindigen bij monumenten in het centrum. De Nassau ZO Route is bijna 40 kilometer.

Stadshart

Het Kasteel is het startpunt, en daarna is het op de pedalen naar het Ginneken en Ulvenhout. Na het Markdal fiets je terug naar Bouvigne en dan weer naar het Spanjaardsgat en de andere monumenten in het stadshart. De Spinola Fietsroute voert je behalve door het Ginneken en Ulvenhout ook langs de punten ten noorden van Breda, zoals de Kleine Schans in Terheijden.

Ook minder bekende plekken zoals Ter Aalst en de Salesdreef liggen op de route. Bij alle plekken staat duidelijk omschreven wat de link is met de Nassaus.