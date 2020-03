Feyenoord-NAC op schermen in Rat Verlegh Stadion moet nog gaan leven

Het hale finale duel in de KNVB Beker vindt donderdag plaats (aftrap 20.45 uur) in de Rotterdamse Kuip. De 1200 kaarten voor het uitvak waren in een mum van tijd uitverkocht.

,,Er komt de komende week nog wat meer invulling. De wedstrijd moet echt nog tot leven komen, het carnaval is net achter de rug", verklaart Alex Knook van NAC. Zanger Rob van Daal geeft vooraf een optreden en ook de DJ van Cordial is geboekt om 'sfeer te creëren'. ,,Verder is het natuurlijk afhankelijk van het resultaat. Wint NAC, dan gaat het feest daarna nog door. Hoe dat er precies uitziet weten we niet; onze horecapartner NHG is daar nog volop mee bezig.”

Quote Ik ben ervan overtuigd dat de B-Side alsnog uitver­kocht raakt en dat het donderdag één groot feest wordt.

NAC wil de komende dagen de wedstrijd nog extra onder de aandacht brengen. Via de sociale mediakanalen, maar ook offline. Knook wil nog niet zeggen wat dat precies betekent. ,,Maar we willen ervoor zorgen dat het onvergetelijk wordt. En dat kan op verschillende manieren. Vanaf maandag gaat het volle bak richting Feyenoord-uit."

Op het nieuws dat Rob van Daal een optreden komt geven werd via social media afkeurend gereageerd, omdat de zanger uit Raamsdonksveer ooit eens een optreden bij NAC voortijdig afbrak. ,,Maar hij staat nog regelmatig in het Cordial en dat is altijd een feestje. Hij brengt een eigen versie van De Toreador, donderdag", verwijst Knook daar één van de grootste carnavalshits van dit jaar.

Foodhall

,,We willen de wedstrijd nog proberen te hypen. Ik ben ervan overtuigd dat de B-Side alsnog uitverkocht raakt en dat het donderdag één groot feest wordt."