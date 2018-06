Festivals: meer oog voor natuur

Onduidelijk

Daarom wordt nu al beter gekeken naar de natuur als er een festival is. ,,En er wordt meer toegezien op een natuurinvestering bij nieuwe aanvragen'', meldt de woordvoerster van de gemeente. ,,We noemen het nadrukkelijk een natuurinvestering, omdat de evenementen te gast zijn in een recreatiegebied en in ruil daarvoor iets terug kunnen doen door de natuur in het gebied te versterken. We zijn hier al over in gesprek met Natuurplein De Baronie en organisatoren van evenementen om hier nader invulling aan te geven.''