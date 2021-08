Festivals in West-Brabant zijn boos en sluiten zich aan bij landelijke protestmars Unmute Us

Et­ten-Leurenaren kruipen na 140 jaar in de huid van Van Gog­h-schets­jes

12 augustus ETTEN-LEUR - Ongeveer 140 jaar geleden schetste Vincent van Gogh met potlood drie Etten-Leurse tafereeltjes op één lange strip papier. De tekeningetjes kwamen pas weer in beeld toen het Van Gogh Museum in Amsterdam in 2019 een collectie aankocht waar de schetsen in zaten. Vrijwilligers van de Van Goghkerk en het Toeristisch Informatiepunt in Etten-Leur hebben nu een eigentijdse draai aan de teruggevonden tekeningen gegeven.