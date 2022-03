Festivalbranche heeft zin in de zomer maar kampt met personeelstekort: 'Ik doe zelfs een paar keer dubbele shifts’

Stichting Kerkhof Bavel lanceert website om verhalen oude begraaf­plaats te delen met het dorp

BAVEL - De eerste donaties voor Stichting Kerkhof Bavel zijn deze week binnengekomen. De stichting is actief op zoek naar mensen die willen bijdragen aan het behoud van het oude kerkhof in het dorpscentrum. Om mensen meer bij het project te betrekken is er nu ook een website.

25 maart