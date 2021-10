Festival moet studenten beter thuisgevoel geven in Breda

Rechtbank houdt Belg vast voor smokkel heroïne

20 oktober BREDA – De 28-jarige Belg Mohammed C. moet gewoon in de gevangenis blijven, nadat hij bij Hazeldonk werd gepakt met 9 kilo heroïne in een verborgen ruimte van zijn auto. Volgens de rechtbank in Breda is er een kans dat hij opnieuw de fout in gaat, oordeelde ze dinsdag.