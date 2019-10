Festival Mega Hollands XXL eenmalig naar De Gouden Leeuw in Terheijden

Politici over alcoholge­bruik Zundertse jongeren: ‘Ouders primair verantwoor­de­lijk, niet de gemeente’

0:13 ZUNDERT - De politiek in Zundert is danig geschrokken van het rapport van de Rekenkamer over het alcoholgebruik onder jongeren. Dat blijkt in Zundert beduidend hoger te liggen dan in omringende gemeenten, zo laat het rapport zien.