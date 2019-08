Festival Duikboot 2019 zwetend heet

Het mooie weer brengt het festival-, strand- en campinggevoel samen. Muziek is er te vinden op vijf verschillende podia die elk een eigen ‘area’ kennen. Yours truly Duikboot, Nachtcollege, Daisy, De Danshal en Disco Snolly. Lekkere dansmuziek en een dito sfeertje. Tussen de muzikale bedrijven door is er meest uiteenlopend vertier. Zo kan er beerpong gespeeld worden bij een boerenschuur, staat er een ballenbak-caravan klaar voor de liefhebber en kan er een verkleedpartijtje gehouden worden bij de verkleedhoek.

Kort geding

Voorafgaand aan het festival is er door enkele omwonenden en belangenverenigingen, een kort geding aangespannen tegen de gemeente vanwege het verlenen van een vergunning voor het strandfeest. Mogelijke geluidshinder was hierbij één van de issues. De organisatie had, zo oordeelde de rechter, hun geluidsplan voldoende op orde. Dit laat onverlet dat de muziek van de verschillende podia tot ver in de omgeving te horen was. Met het oog, en vooral oor, op de aanwezige karaoke-hoek, blijkt dat het altijd erger had gekund dan de house- dance en disco die de ether in geslingerd werd. Al leken de meiden en de gozer die gezamenlijk de Vengaboys zongen, er zelf wel lol in te hebben.