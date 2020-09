Feestende vriendinnen in Rijsbergen zien auto in volle vaart op hen inrijden: ‘Dit is zo ziek’

Carnavals­ka­ter in Boemeldon­ck: ‘Mijn hart huilt, maar we kijken nu naar 2022'

27 september PRINSENBEEK - Geen Grote Optocht, geen kinderoptocht en verkiezing van Prins met hofdames en dansmarietjes. De stekker gaat uit de grote evenementen in Boemeldonck. Met één van de grootste optochten van het land en tegen de 50.000 kijkers is dat een enorme aderlating. Het carnavalshart bloedt in Boemeldonck. Maar in het dorp klinkt ook het ‘schouders eronder’. Dat is ook Prinsenbeek.