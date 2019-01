Feesten in Teteringen leven weer op dankzij 'verhuizing’ naar de winter: ‘En nu doorpakken’

TETERINGEN - De ogen van voorzitter Dennis van Hooijdonk van de Teteringse Winterfeesten stralen: al het werk dat de organisatie de afgelopen maanden heeft verzet om deze tweede editie succesvol te laten worden, lijken beloond te worden. Vrijdag stonden er 456 mensen in de tent aan de Heiackersdreef, zaterdagavond werden er 370 tickets in de voorverkoop verkocht en zal die 450 andermaal gehaald worden. ,,Het is echt geweldig. Heel Teteringen lijkt hier samen te komen."

De koppen werden bij elkaar gestoken: de traditionele Voorjaarsfeesten in Teteringen werden minder en minder, qua bezoek en qua invulling. ,,We besloten allereerst om naar de winter te verhuizen, omdat er dan nu eenmaal minder te doen is", legt Van Hooijdonk uit. En dat werkt.

De vrijdag werd ingeruimd 'voor Teteringen', met coverband Bakkeliet, feest-DJ Ewout en zanger Wesley Klein. De zaterdag werd gevuld met hardstyle-dj's. ,,Die komen uit de verre omgeving van Teteringen en nemen hopelijk hun achterban mee." Om half tien staan er al zo'n 250 man binnen en opvallend veel jongeren die, zo leerde navraag, haast niet uit het dorp zelf kwamen.

Verder groeien

Het idee nu is om de Winterfeesten te laten groeien. Om ieder jaar beter en aantrekkelijker te worden. De tent is dezelfde als het vorig jaar, met een capaciteit van 700 en werd beter aangekleed. Meer lichten, een betere garderobe; er is geleerd van enige oneffenheidjes van het vorig jaar. ,,Volgend jaar hopen we een iets bekendere coverband te kunnen boeken. We willen hier echt iets neerzetten.”

Dat is belangrijk voor Teteringen, denkt hij. ,,Er is hier zo weinig te doen. Veel jongeren gaan naar Breda om te stappen, anderen - zoals ikzelf - gaan liever naar schuurfeesten. Het leuke is dat ik beide groeperingen hier zie."