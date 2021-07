Feestelijke première spektakelstuk ‘Zodiac’ in De Koepel

Weinig Nederlands animo voor Rode Duivels in grens­streek

3 juli BAARLE-NASSAU - Na de uitschakeling van de Belgische Rode Duivels op het EK zal ook in Baarle-Nassau de EK-aankleding verdwijnen. Terwijl in de rest van Nederland de vlaggen al lang en breed verdwenen, was er in het dorp waar de Belgisch-Nederlandse grens soms door de woonkamer loopt nog steeds enige sprake van EK-koorts. Slechts enkele ‘Ollanders’ kijken op café in Baarle-Nassau.