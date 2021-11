Feestelijk, vreedzaam dansend protest in Breda tegen coronamaatregelen: ‘We pikken het niet meer’

Bies­boschmu­se­um ‘dankt bestaan’ aan de Sint-Elisabeth­vloed

WERKENDAM/OOSTERHOUT - Waar anders dan in het Biesboschmuseum, midden in het natuurgebied zelf, is een herdenkingstentoonstelling over de Sint-Elisabethvloed van 1421 op zijn plaats? ,,Dit museum dankt zijn bestaan aan die ramp’’, zegt directeur Peter van Beek.

19 november