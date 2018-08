Feest in opgedeelde kerk Terheijden is voor iedereen

TERHEIJDEN –Na maanden plakken en timmeren is de Antonius Abt kerk in Terheijden doormidden gedeeld. Een kleine kerk aan de ene kant voor de parochianen en een aparte zaal, De Abt, die dienst gaat doen als multifunctionele ruimte.

Het heeft heel wat vrijwilligersuren gekost. Net als 150 kilo behanglijm en 55 liter lak, 160 vierkante meter hout en 7200 afbeeldingen. Maar nu is het zo ver. De onthulling van de scheidingswand op zondag 9 september is tevens het officiële begin van De Abt.

Burgemeester

Het ontwerp van architect Edwin Paymans in samenwerking met kunstenares Susan Nash tot stand gekomen. Onder leiding van aannemersbedrijf Rasenberg is de wand vervolgens in elkaar gezet. Burgemeester Gert de Kok verricht de officiële handeling en daarna is er een uitgebreid programma met optredens en exposities om de opening te vieren.

Voortbestaan

Voorzitter Petra Kimmel van Stichting Behoud De Antonius Abt is trots op de inzet van sponsoren en vrijwilligers. ,,Het is geweldig om te zien hoe inwoners en bedrijven van Terheijden bij elkaar zijn gekomen om zich in te zetten voor het voortbestaan van dit gebouw."

Door deze wand kan het oude kerkgebouw ook in de toekomst een centrale rol in Terheijden blijven vervullen. Lokale beheerder van het gebouw, Leo Vermeulen, is blij met het resultaat. ,,Het is prachtig dat we dit nationaal monument, ooit door de Terheijdenaren zelf gefinancierd, kunnen behouden.”

Optredens

Op 9 september kunnen belangstellenden de wand bewonderen van 12:00 tot 18:00 uur. Gedurende deze middag vinden diverse zangacts plaats in De Abt. Zo treden onder meer het Dames- en Herenkoor Terheijden, het Gummaruskoor uit Wagenberg, Babs & Sven, Anthony Singers en Road Tripping op.

Kinderprogramma

Verder is er een uitgebreid kinderprogramma en wordt er een film over de totstandkoming van de wand, gemaakt door Theo den Exter, getoond. Het volledige programma is te vinden op behouddeantoniusabt.nl.