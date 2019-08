Feest en protest bij opening Zuidelijke Rondweg in Breda

BREDA - Een feestelijke opening en een protest op dezelfde dag. Voor zover bekend was dat nog niet voorgekomen in de lange en bewogen geschiedenis van de Zuidelijke Rondweg. Die ging na twee maanden werkzaamheden weer open voor het autoverkeer. Vanaf zes uur in de avond waren de weggebruikers weer welkom. Daarvoor was de verkeersader in Breda-zuid het bezit van wandelaars, fietsers, skaters, steppers, hardlopers en andere recreanten.

Om 13.30 uur had verantwoordelijk wethouder Boaz Adank het startschot gegeven voor een ‘Fun Run’ over het nieuwe, geluidarme asfalt. Rond de tunneltraverse was het ‘s middags een drukte van jewelste met de alternatieve rondweggebruikers. Want ja, het zal wel weer jaren duren voor je op deze manier de rondweg op kunt.

Om zes uur was het echter uit met de pret, want dan zou de weg weer worden vrijgegeven voor het normale verkeer. Maar het werd tien over zes, kwart over... om half zeven nog niets. Waarschijnlijk kwam dat door de aanwezigheid van zo’n tien omwonenden, die tegen het gemeentelijk beleid rond de weg protesteren. Ze hadden post gevat op de betonnen rand langs de rijbaan, vlak na de tunnelbak. Kennelijk werd dat in de gaten gehouden, want van beide kanten kwam er geen verkeer over het nieuwe wegdek. Om half zeven vertrok het gezelschap. ,,We hebben ons punt gemaakt”, zei Michiel Nolte. Hij is een van de initiatiefnemers tot de protestactie.

De Zuidelijke Rondweg is sinds de aanleg, in 1965, omstreden. Belangrijkste reden is de geluidsoverlast, later kwam daar ook het fijnstof bij. En weinig of geen Bredanaar vindt het ruimtelijk een vooruitgang ten opzichte van de situatie ervoor. De protestacties van nu richten zich echter niet zo zeer tegen de weg zelf, maar tegen de gemeentelijke visie op de weg. ,,Of liever het gebrek daaraan”, zegt Nolte. ,,Nu al is bekend dat deze aanpassing hooguit een jaar of vijf soelaas biedt. Daarna is het relatief weer net zo druk. Wij willen wel graag weten wat de gemeente dan van plan is. Maar ik denk dat ze daar zelf geen antwoord op hebben.”

Tweebaans

Zijn medestander Ferdinand Timmer, vertegenwoordiger van de Mozartlaan en de Vriesdongen in het geschil, ,,Dit lost inderdaad niets op. Aan beide kanten is de toegang tweebaans gemaakt, maar daarna krijg je weer dezelfde flessenhals.” ,,Wedden dat maandagmorgen de eerste file al weer een feit is?”, vult Nolte aan.

De actievoerders hadden omwonenden opgeroepen om de vlag halfstok te hangen, om aan te geven dat zij in de heropening geen reden voor een feestje zien. Daaraan is mondjesmaat gehoor gegeven, omdat veel mensen dat een symbool zien voor iets aangrijpenders dan een weg door een woonwijk. “\,,Die sentimenten snappen we, maar je moet toch iets”, pareert Nolte. “En ook al hangt niet iedereen de vlag halfstok, we hebben toch erg veel medestanders.”