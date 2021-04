FashionPower uit Zundert levert sportshirts zonder vieze zweetlucht dankzij... koffiedrab

Video+update Grote brand in Belgisch natuurge­bied net over de grens bij Zundert, Chinooks van Gil­ze-Rij­en ingezet

23 april Er is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, net over de grens bij Zundert. De Belgische brandweer rukte massaal uit en er werden blushelikopters ingezet. Ook twee Chinook helikopters en een klein team van vliegbasis Gilze-Rijen werden ingezet in België. De brand besloeg op het hoogtepunt 400 tot 500 hectare. Rook verspreidde zich richting Antwerpen. Alle betrokkenen moeten de nacht elders doorbrengen. Rond 23.00 uur was het vuur onder controle.