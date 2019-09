Familiezaken bij rechtbanken stapelen zich op: alle gezinsvoogden in Brabant zijn bezet

BREDA - De afhandeling bij rechtbanken van familiezaken met kinderen loopt compleet vast door de wachtlijsten en het personeelstekort bij jeugdinstellingen. Gezinsvoogden zijn niet beschikbaar, hebben teveel zaken onder hun hoede of zijn alweer vertrokken voordat ze goed en wel met een gezin of kind aan de slag zijn gegaan.

Dat kan zo niet langer, vindt de Bredase advocaat Jack Schoenmakers die verschillende zaken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft lopen waarbij hulpverlening aan ouders en kinderen ernstig in de knel komt. Hoog tijd om alarm te slaan, aldus Schoenmakers.

,,Het zorgt voor grote frustraties bij mijn cliënten en mijzelf. Zaken liggen maandenlang stil vanwege een tekort aan gezinsvoogden en jeugdzorgwerkers. Ze verschijnen regelmatig niet op zitting bij de rechtbank of reageren niet, uitspraken van de jeugdrechter worden niet of te laat ten uitvoer gebracht. Voogden die wel aan de slag zijn, moeten soms wel 15 tot 20 gezinnen bestieren. Ze hebben naar mijn inschatting niet de tijd en de rust om zich in zaken en gezinnen te verdiepen. Je doet als advocaat je best om een zaak in beweging te krijgen. Het is constant vechten tegen stroperigheid.”

Quote Zaken liggen maanden­lang stil vanwege personeels­te­kor­ten in de jeugdzorg. Het is constant vechten tegen stroperig­heid Jack Schoenmakers, Advocaat in Breda

Kinderrechters zijn zeer bezorgd

De klachten van Schoenmakers staan niet op zichzelf. Ook kinderrechters zijn uiterst bezorgd. Sinds het voorjaar publiceerden rechtbanken -ook de rechtbank Zeeland-West-Brabant- tientallen geanonimiseerde uitspraken in jeugdzaken online. Rode draad in die uitspraken: er is snelle inzet nodig van een jeugdzorgwerker, maar door de tekorten lukt dat niet. In een toelichting spreekt de Bredase kinderrechter Susanne Tempel over schrijnende zaken. ,,We stapelen wachtlijst op wachtlijst. Dat is heel frustrerend voor kinderen, maar ook voor ons als kinderrechters.”

Volledig scherm De Bredase kinderrechter Susanne Tempel maakt zich grote zorgen over de problemen binnen de jeugdzorg. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Ook de Raad voor de Kinderbescherming in Breda herkent zich in dit beeld. ,,We zijn hierover met alle betrokken instellingen in gesprek”, aldus Richard Bakker. In de geanonimiseerde uitspraken krijgt ook de Raad voor de Kinderbescherming kritiek. Zo is te lezen dat de rechtbank het ‘betreurt’ dat de Raad niet heeft willen voldoen aan het verzoek van de kinderrechter om te zoeken naar een andere instelling die wel tijdig een jeugdzorgwerker beschikbaar heeft.

De problemen in Brabant spelen vooral bij Jeugdbescherming Brabant (JBB), maar advocaat Schoenmakers hekelt ook het optreden van landelijke stichting Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. ,,Mijn ervaringen met het Leger des Heils zijn slecht en teleurstellend. Geen communicatie en slecht bereikbaar.”

Algemeen directeur Hans-Martin Don van Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering geeft ruiterlijk toe dat zijn organisatie in een situatie van stress is beland. ,,Medewerkers proberen te overleven. Dat is niet goed voor de communicatie. Ik ga mijn mensen ook niet de schuld geven. Als je onder druk staat, gaan de luiken dicht.”

Quote Het Leger des Heils is in een situatie van stress beland. Als je onder druk staat, gaan de luiken dicht. Hans-Martin Don, directeur van Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Machteloos gevoel

Bestuurder René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant zegt ’blij’ te zijn met het signaal van de kinderrechter. ,,Goed om het probleem manifest te maken. De rechtbank Groningen liet voor de zomer ook al van zich horen. Wij hebben er zelf ook een machteloos gevoel over.”

Door personeelstekorten kampen JBB en Het Leger des Heils met wachtlijsten. Bij JBB liggen zo'n 70 zaken te wachten. ,,We hebben wel regelmatig contact met zo'n gezin om de veiligheid van kinderen te borgen. Maar het is natuurlijk onwenselijk. We zoeken met man en macht naar medewerkers die dit zware werk kunnen doen”, zegt Meuwissen. Het duurt, gemiddeld, van twee weken tot een paar maanden voordat een voogd is gevonden.

Bij Het Leger des Heils staan landelijk 70 tot 80 kinderen in een ‘wachtrij’. ,,We schatten wel de risico's in voor deze kinderen en proberen daarnaar te handelen.”

Toverformules zijn er volgens Don niet. ,,Werkdruk en ziekteverzuim zijn hoog. We hebben al moeite om medewerkers vast te houden, laat staan dat er nieuwe instromen. Ik maak ook mee dat medewerkers gewoon weggekocht worden.”

Volledig scherm René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant: ,,We hebben er zelf ook een machteloos gevoel over.“ © Pix4Profs / Johan Wouters

Tijdwinst boeken

Meuwissen pleit voor meer samenwerking. ,,Bij een vermoeden van kindermishandeling doen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming vaak eigen onderzoek. Er is tijdwinst te boeken door professionals uit verschillende hoeken direct bij elkaar te zetten.”

Het zou Don van Het Leger des Heils een lief ding waard zijn als er meer geïnvesteerd wordt in het vakmanschap van medewerkers. ,,Het gaat altijd over processen en geld. Het gaat veel te weinig over de inhoud van het werk.”